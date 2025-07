Una enfermedad incurable

Comenta Compartir

La humanidad padece muchas enfermedades, unas se curan y otras no. Los dirigentes actuales del PS padecen una enfermedad que no hay científico que la ... cure. La tienen tan extendida y tan avanzada que no tiene solución. La avaricia, el engaño y la corrupción los tienen tan podridos que solo la justicia les puede aliviar su dolor, enviándoles al hospital de Soto por un largo tiempo hasta que se encuentre remedio para ese mal tan profundo. Ya parece que han enviado al segundo más podrido. El primero y los siguientes no se librarán por mucho que se agarren a los privilegios que tienen de las instituciones del Estado. El poder ya no les pertenece. La enfermedad que padecen es como un virus, que se puede extender sin tener vacuna para pararlo.

La solución es encerrarlos sin mascarillas para que puedan cantar por bulerías, esa de 'Mi mal no tiene cura' y otras más profundas. ¿Cómo han podido enfermar tanto y tan rápido? Porque las malas enfermedades se heredan, se llevan en los genes y en todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. Y si tocan fondos públicos, arrasan con todo por su mala enfermedad. A un enfermo sin solución de cura, hasta los amigos le abandonan para no contagiarse, como los que no son amigos y ya están contagiados de la enfermedad de la corrupción…

Cartas al director