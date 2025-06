¿Cuándo viviremos con la verdad?

Comenta Compartir

Vivimos una época donde la mentira está devorando la verdad. Y no hay más verdades que el valor y la entrega sin reservas al sistema ... democrático, es posible que no exista un sistema político bueno, pero no cabe duda de que la democracia es el menos malo. Hasta ahora no se ha encontrado un sistema que mejore el entendimiento, la paz, la libertad y la verdad que en democracia.

No hay descanso en buscar la verdad, la ética, la moral y la honradez, deben de estar por encima de cualquier tentación partidista. No sé qué clase de personas no quieren la verdad. Pero sí sé que les están enseñando a no quererla. Todos sabemos que la primera víctima de una guerra es la verdad, de no saber porque se provoca…

