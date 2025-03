¿Quién mató la Filosofía?

El hombre es un ser desvalido que necesita asistencia para desenvolverse en el mundo que le rodea. En tiempos remotos confiaba su suerte a los ... astros, por lo que inventó toda clase de instrumentos con lo que poder descifrarlos y adentrarse sin contratiempos allende los mares. Ingenios como la esfera almilar, a la que nuestros hermanos portugueses le deben tanto que forma parte de su escudo nacional. Hoy, los satélites han sustituido a las estrellas y la tecnología a los cuadernos de bitácora, así que poca gente se arriesga a salir de viaje sin un buen navegador a mano. Y si el vehículo no lleva GPS de serie, siempre se puede apañar el móvil para orientar la derrota más allá de las cuatro calles en las que, por lo general, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, simplemente porque a todos nos aterra emprender un viaje sin rumbo ni guía.

Del mismo modo, sería insensato tratar de guiarse en la vida sin Filosofía. La vida es un tortuoso camino sembrado de encrucijadas, en que las que tarde o temprano estaremos obligados a tomar decisiones trascendentales que condicionarán nuestro viaje. En el camino de la vida hay que ir bien pertrechados, con la cabeza bien amueblada que diría mi abuela. Y no con muebles de Ikea precisamente, porque aprender Filosofía no es lo mismo que aprender a pensar. Casi todos los humanos que conozco se distinguen de los animales por su capacidad de pensar, dando alas a los utilitaristas que desdeñan de la disciplina apelando a la rentabilidad del mercado. No es necesario enseñar Filosofía, dicen, puesto que nuestros hijos ya saben pensar: resuelven ecuaciones y desentrañan ordenadores; están listos para arrojarse en brazos del capitalismo.

Como siempre sale un roto para un descosido, habrá quien prefiera formar mano de obra técnicamente impecable e intelectualmente precarizada, carne de cañón para las manipulaciones ideológicas, que es en lo que acabarán convirtiéndose muchos de nuestros jóvenes, aquellos que desdeñaron la reflexión, la argumentación y la escritura para trasmutar en apresurados avatares de la imagen (Instagram) o el vídeo (TikTok). Sin embargo el único modo de defender las cuestiones que nos afectan como ciudadanos y sobrevivir al período probablemente más complejo de la Historia de la Humanidad, la época de la modernidad líquida profetizada por Bauman, sometidos constantemente a valores e intereses contrapuestos, con referentes éticos mudables, es armarnos de pensamiento crítico y racional. Debemos pertrechar la mochila con buena Filosofía.

Pero la mochila es cada vez más ligera y el camino más empinado. La Ley Wert hirió de muerte la Filosofía, que con la Ley Celaá ingresó en UCI y con el Reglamento Alegría en cuidados paliativos. A principios de los ochenta, el grupo 'The Buggles' se hizo famoso con un pegadizo estribillo en el que aseguraba que el vídeo mató a la estrella de la radio. Cuarenta años más tarde, ¿alguien sabe quién mató la Filosofía? ¿Cuándo dejamos que nos robaran la brújula de la vida?