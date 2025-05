De usar y tirar

Comenta Compartir

Quiero dirigir esta carta a mi querido Santiago Abascal: estoy aún en shock por la noticia de no contar con nuestro querido diputado por Badajoz, ... Víctor Sánchez del Real, para las próximas elecciones generales de julio de 2023. Me atrevo a dirigirme a él porque creo que es una persona cercana y además porque quizás, no encuentre persona más leal a Vox y hacia su persona que yo. He creído en Vox y lo he defendido lo indecible. Me enamoré de Vox por la carta que escribió Abascal a Pablo Iglesias; luego por la defensa de Vox a España frente al golpe de estado de Cataluña; he sufrido críticas y comentarios de todo el mundo, pero siempre he seguido hacia delante. Todo esto lo escribo para que Abascal vea mi trayectoria y mi compromiso: voluntaria en las mesas de Vox en campaña, con lluvia, a 40 grados a la sombra, de ir a Vista Alegre, luego Madrid... es por todo ello que me veo en el deber de escribir esta carta. No sé qué ha pasado con Víctor Sánchez del Real, pero esta decisión es, además de inoportuna e injusta, una triste noticia para Extremadura y para Vox. Víctor es Vox, en la provincia de Badajoz, y en Extremadura; gracias a él Vox está donde está en nuestra comunidad autónoma, la cual se ha pateado de una punta a otra, llegando a todos los pueblos y reuniéndose con todos los colectivos de nuestra comunidad. Todos los votantes lo adoran, y cuando se enteran de que ya no estará en las listas, exclaman lo mismo: «¡Con lo válido que es!». Y me dicen que se plantean volver a votar a Vox. Lamento decir, y desde el cariño, que Abascal se ha equivocado y cometido una gran injusticia, haciendo como el resto de partidos «usar y tirar», a los que, como Víctor Sánchez del Real, han servido y han hecho una gran labor que, por lo que se ve, no se ha valorado. Deben mirar y tener más en cuenta a los votantes, y menos, a las luchas internas que puedan existir. Por ultimo, decirle a Abascal que como votante leal de Vox, el que se haya prescindido de Víctor Sánchez del Real como próximo diputado por Badajoz me ha partido por la mitad y me ha producido una gran desilusión y pérdida de confianza en ellos, aunque les seguiré votando en las próximas elecciones, renuncio a ser apoderada, y entregaré mis papeles para ser una simple militante de a pie.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director