Las torretas de Trujillo

La agresión al patrimonio monumental de Trujillo que está siendo acometida por una supuesta fábrica de diamantes artificiales, programada por la anterior corporación municipal y ... autorizada sin empacho por la actual corporación, no tiene parangón en los atentados patrimoniales que esta ciudad ha sufrido a manos de los munícipes de turno, que no son pocos.

Esa funesta empresa, que lleva embolsados cientos de millones de euros de nuestros asfixiantes impuestos, ha tenido la desvergüenza de implantar torretas de luz que se genera en placas que arruinan el paisaje desde hace años y no generan otro beneficio para la ciudad que un puesto de trabajo de un vigilante, eso sí, ocupando hectáreas y hectáreas de un paisaje sobrecogedor.

Ahora, a menos de treinta metros de la muralla de Trujillo, perimetrándola, están instalando torretas de energía eléctrica de unos cincuenta metros de alto, dotadas de toda suerte de artilugios colgantes y luminosos.

Trujillo tiene solo una vida: el turismo. ¿Qué va a ser de nosotros?, ¿qué va a pasar de los nueve mil habitantes que malviven sin transporte, sin comunicaciones de tipo alguno, ni medios de generar empleo?, ¿qué va a ocurrir de nuestras vidas si el turismo deja de venir, nuestro paisaje está destrozado, el peligro acecha a los animales que deambulen por él, los caminos libres hasta hoy se acotan con alambradas y todo empieza a estar prohibido?

¿Quién se va a beneficiar de esos diamantes sintéticos que nadie sabe hacia dónde ni cómo se comercializarán?, ¿dónde radica la bondad de una fábrica que se lleva nuestros impuestos a cambio de nada?, ¿quién leyó en el anterior gobierno los diseños?, ¿quién ha autorizado semejante atrocidad?, ¿no viene nadie a Trujillo con sentido común a ver qué están haciendo?, ¿la actual corporación no está viendo lo que ocurre e interpone un interdicto de paralización de la obra? A nadie le importa nada excepto a los que desde la época romana viven en este enclave con una portentosa historia que, en muchos casos, está justificada sólo por el impresionante paisaje que alberga la ciudad.

Después de tantos años de lucha denodada por mi parte para la conservación de este patrimonio único en el mundo, me encuentro con seres absurdos, incapaces, enfermos del dinero y los vicios que necesitan financiación para mantenerlos, y colocan sus firmas en documentos que, los que engañan con proyectos fallidos y fantasiosos, exhiben como triunfos frente a lo abominable de sus actos, porque «han pasado todos los trámites administrativos», es decir, hemos arrasado una población con el visto bueno de sus gobernantes pasados y actuales.

Alguien con sentido común tiene que parar esta atrocidad. Alguien se tiene que hacer eco de este desmán. No hace falta un gran esfuerzo, no tienen nada que investigar, no hay nada que buscar. Párense frente a la muralla de la ciudad, kilómetro 1 de la nacional 521 y miren hacia cualquier lado. Se llevarán las manos a la cabeza, y encima nos dirán a los habitantes de esta ciudad que ¿cómo lo hemos consentido? Ayuden por favor a que esto se pare, y si ponen pegas de dinero, no se preocupen, los impuestos que pagamos cubren cualquier demasía.