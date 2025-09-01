El silencio

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Matilde Muro

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:02

La España vaciada que se llena en verano, se transforma en un verdadero infierno.

Sigo sin entender las razones que llevan a los turistas a ... visitarnos, a los nacionales a descubrir nuevos lugares, y a los del lugar a moverse como pollos sin cabeza de un lado al otro. La búsqueda de lugares para descansar de la rutina habitual, se ha transformado en una tarea imposible. Si empezamos por los fines de semana, en los que los lugares de segundas viviendas se pueblan, es imposible el sosiego por los ruidos que se generan de forma gratuita y sin respeto a los otros de la misma especie.

