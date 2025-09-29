HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Heridas

Matilde Muro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Leo a diario los boletines oficiales nacionales, regionales, provinciales y locales, y con enorme sorpresa, de la que no me repongo con facilidad, contemplo cómo ... se siguen concediendo y denegando ayudas para la epidemia de COVID-19, cómo a estas alturas los ayuntamientos más diligentes comunican que han aprobado los presupuestos del año en curso y que declaran festivos los días que ya han pasado. La hacienda pública usa el diario oficial para publicar listas de morosos como amenaza de muerte civil, porque a mucha gente se le acaba la vida con semejantes acusaciones, posiblemente erróneas al haber sido recurridas, o aplazados los pagos convenientemente, pero ellos a lo suyo sin tener en cuenta el calendario ni los daños que ocasionan por vagos.

