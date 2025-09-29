Leo a diario los boletines oficiales nacionales, regionales, provinciales y locales, y con enorme sorpresa, de la que no me repongo con facilidad, contemplo cómo ... se siguen concediendo y denegando ayudas para la epidemia de COVID-19, cómo a estas alturas los ayuntamientos más diligentes comunican que han aprobado los presupuestos del año en curso y que declaran festivos los días que ya han pasado. La hacienda pública usa el diario oficial para publicar listas de morosos como amenaza de muerte civil, porque a mucha gente se le acaba la vida con semejantes acusaciones, posiblemente erróneas al haber sido recurridas, o aplazados los pagos convenientemente, pero ellos a lo suyo sin tener en cuenta el calendario ni los daños que ocasionan por vagos.

Los boletines de la provincia comunican licencias para abrir peluquerías, instalar vallas en las calles, permutar nichos, comunicar las tasas de los centros de día o las vacaciones del alcalde. ¿Y los presupuestos? Esos más adelante, cuando haya sitio en el organismo competente para hacer la publicación, y cunda la gana.

Nos hacen partícipes de licencias de pesca, de subvenciones concedidas para las cosas más peregrinas, de aperturas de expedientes, de tomas de posesión de funcionarios cuando han pasado tres años desde que empezó el proceso de selección, de los precios de los libros que se editan y se ponen a la venta cuando se acuerdan, de los casamientos, de las ventas de propiedades públicas hundidas en medio del barrizal administrativo, y siguen, siguen publicando cosas de anteayer, contra las que se han pasado los plazos de recurso.

Mira por dónde, se les ha olvidado sacar a información pública la demolición de la avenida de la Montaña de Cáceres. El único 'boulevard' que permanece incólume en la ciudad y deciden que van a destruirlo, eliminar parte del arbolado y masa vegetal, que los viandantes tengamos que cruzarnos por la misma acera sí o sí, porque se cargan una, tenemos que vernos las caras queramos o no. Dicen que más aparcamientos y es imposible, porque eliminan tramos. Dicen que más mobiliario y habrá que colgarlo de inventos de ingeniería de los que no se conoce el diseño. Más y más hormigón, baldosas compradas al mejor pagador, infraestructuras innecesarias y justificaciones que huelen a mordidas. Es un proyecto absolutamente caótico y espantoso, en una ciudad llena de heridas arquitectónicas, a las que los ediles sucesivos se han empeñado en acorralar tras las murallas, asfixiarla entre piedras hermosísimas, pero que ahogan. Cortar árboles, eliminar setos, no permitir el tránsito de peatones en varios sentidos, no saber si subes o bajas, ni dónde vas a vivir, es un disparate.

¿No se les ha ocurrido que podrían trazar fachadas vegetales en los edificios existentes? ¿No cabe en sus cabezas que la ciudad no necesita aceras de catorce metros y sí lugares donde el calor no mate? ¿No pueden sembrar de fuentes el paseo central y dejarlo como está? ¿No pueden fortalecer la masa vegetal de los setos y regarlos a diario? ¿No pueden reparar las aceras? ¿No se les ocurre bajar los impuestos para que los vecinos se encarguen de su entorno? No. Lo fácil es destruir sobre lo hermoso y construir para desalojar a los habitantes, dejándolos en el desierto sin agua ni comida.