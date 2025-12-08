HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La aldaba

Calendarios

Matilde Muro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Un día de esos en los que millones de personas se lo pasan yendo de un lugar a otro: vuelven a casa después de experiencias ... inolvidables, de haber visto paisajes increíbles, oído cómo los gallos nos despiertan al amanecer a los que vivimos entre ellos sin soportarlos. Han hecho colas para entrar a ver belenes insólitos, han pagado facturas inasumibles por una cerveza sin pincho, una comida recalentada en el microondas, una paella congelada o un rollito primavera, que resultó barato y estaba rico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  5. 5 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  6. 6 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  7. 7 Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
  8. 8 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  9. 9 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Calendarios

Calendarios