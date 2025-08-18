HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre tras una salida de vía en la EX-214, que une Alburquerque con Villar del Rey
La aldaba

La bicicleta

Matilde Muro

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:01

Siendo niña gané un concurso convocado por El Corte Inglés, y el premio era una bicicleta. Tenía que ir a Madrid con mis padres a ... recogerla, pero el asunto se fue alargando por motivos distintos: fechas, modos de ir, imposibilidad de entregármela físicamente, complicaciones supuestas para traerla a casa (yo estaba dispuesta pedalear el puerto de Miravete sin aspavientos), y tras muchas reclamaciones, me mandaron por transportes un par de patines perfectamente embalados y con una tarjeta de felicitación por el logro conseguido. Me quedé sin bicicleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  2. 2 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  3. 3 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  4. 4 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  5. 5 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  6. 6 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  7. 7

    Las donaciones de dinero de padres a hijos se cuadruplican desde 2019 en Extremadura
  8. 8 Alcaldesa de Hervás: «Hay que confinar a los vecinos porque el viento va a cambiar y el humo puede llegar»
  9. 9 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  10. 10

    El colegio San Antonio de Cáceres se queda sin franciscanos por primera vez en 104 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La bicicleta

La bicicleta