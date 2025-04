Vox y toros

Que eso no quede ahí. El pasado día 6, el maestro Alonso de la Torre, en una faena de aliño, le daba unos capotazos a ... los de Vox y se dolía del aumento de las subvenciones a la tauromaquia, al planeta de los toros que diría el Caña. Las compara con las concedidas a la asociación Amigos de Pescueza, y no, no le gustan estos cambios.

Para mí que ha tomado la parte por el todo y así no pueden salir las cuentas. Que somos una región de toros y caza no cabe duda, gracias a Dios estamos en el campo, no pasamos por el campo, y disfrutamos la vida real, no el metaverso. Los toros no tienen nada de populistas y cuando Roma empezó con sus gladiadores, los toros de Creta ya llevaban dos mil años. Los toros son esencialmente cultura, ¡le propongo una corrida!, de espadas Joselito y Belmonte, de tercero Ignacio el del llanto. Preside Federico, sí, García Lorca, picador Picasso, arenera Almudena Grandes como su abuelo, Sabina de monosabio, que a ese no lo coge el toro. Cronista José Bergamín, reportero gráfico uno que es sordo, un tal Goya. ¿A quién ponemos de empresario?, uno avispao, que sea listo como el hambre, un poco pillo, Azarías el de los Santos inocentes, no nos vale, vamos a poner a José Álvarez, Juncal. Tomo nota, que diría don Francisco Rabal. Para la feria de Cáceres, nos vemos y echamos un rato y si se tercia nos vamos a los toros, que en España es lo único que empieza a su hora en punto. A las cinco en punto de la tarde.