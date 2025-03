La matanza de la plaza de toros de Badajoz

Comenta Compartir

Cuando Manolete debutó en México, en 1945, Indalecio Prieto lo invito a comer en el restaurante del Nili, un banderillero de Juan Belmonte, el Pasmo ... de Triana. Manolete, que había luchado en el bando nacional, aceptó encantado con la única condición de no hablar de la guerra. La comida se celebró en buena armonía, hablaron –y mucho– de España y de toros. Más tarde Manolete le enviaría un retrato suyo al Iíder socialista con una nota: «De español a español». Entre las muchas barbaridades que se han dicho de la toma de Badajoz, una de las más grotescas es la acusación de que Manolete toreó a varios rojos y matándolos a estoque, ante la presencia de los señoritos de Badajoz y de damas con mantilla. Los socialistas, maestros en el arte de la propaganda, magnificaron los sucesos de Badajoz, para tapar la barbarie de la cárcel Modelo de Madrid, lo mismo que se conoce el bombardeo de Guernica, pero no el de Cabra, y la muerte de Federico García Lorca, pero no la de Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca dijo ante el pelotón de fusilamiento en Paracuellos: «Podéis quitarme todo, menos el miedo». Ortega y Gasset, que no era adivino, el 6 de diciembre de 1931 ya predijo todo lo que vendría por la deriva de la ultraizquierda, en su famoso artículo 'No es eso, no es eso'. Se habla de los dos bandos, el nacional y el republicano, pero nadie resalta los enfrentamientos a muerte de anarquistas contra comunistas, socialistas contra anarquistas, comunistas contra comunistas y socialistas contra socialistas. Como dijo Salvador de Madariaga, la verdadera guerra civil ha sido la librada entre los socialistas internamente, la lucha a muerte entre Indalecio Prieto y Largo Caballero. Es preciso, es muy necesario, que las instituciones públicas, como la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento, la Diputación, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Ateneo, la Fundación Caja Badajoz, el Club Senior y tantos otros promuevan la concordia y no amparen a quienes quieren romper nuestra convivencia. Sería muy importante que se tomaran esta cuestión más en serio. Juan Simeón Vidarte, natural de Llerena y vicesecretario general del PSOE, acertó con el título de su biografía, 'Todos fuimos culpables'.

