Matar a Franco

Ni comunistas, ni izquierdistas recalcitrantes le perdonan a Franco que ganara la guerra que ellos provocaron asesinando a políticos de bien, quemando iglesias y persiguiendo ... a las gentes llamadas de orden, ni aceptan que con su verdad el mundo occidental le dejase hueco en el devenir de los años y admitiese el haber sido el freno al estalinismo como así lo reconocieron Eisenhower, Churchill y el propio De Gaulle. Y les molesta que muriese en su lecho llorado por millones de españoles.

Tampoco han logrado que historiadores veraces, incluidos los propios, hayan podido añadir basura a su figura, ni cambiar la verdad ya escrita. Y, por ello, rencorosos, le sacaron vergonzosamente de la tumba donde descansaba, aunque, curiosamente, así es la vida, el acto se volvió contra los profanadores, representados por una ministra cuya figura en busca del boato político fue barrida por la grandeza del túmulo del hombre que allí descansaba. Y como todo esto les ha fallado, ahora tratan de desprestigiar su figura arrojando con despreciable vileza una mierda indigna al que fue un militar insigne (el general más joven de Europa), creando dudas sobre su paternidad y sobre su hombría e insinuando una posible conducta fratricida con su hermano Ramón. ¿No serían los propios republicanos que asesinaron a su amigo intimo Ruiz de Alda?

Dejen en paz a Franco. Y si esa inquina es todo lo que ofrecen, váyanse a casa y no molesten más a los españoles. Las ideologías no se ganan asesinando, como hicieron sus predecesores amigos comunistas o los más cercanos etarras, ni removiendo el sepulcro de los grandes hombres, gusten o no. Franco murió hace muchos años, poco pueden molestarle ya las dagas ponzoñosas, ni las lenguas viperinas. No pierdan el tiempo con cobardías.