Qué fue de la masonería

Comenta Compartir

Hace muchos años escuché a una persona que desconocía diciendo: «Fulano es un masón» y eso me llevó a preguntarme ¿qué significa ser masón?, ¿es ... pertenecer a una secta, a una religión, a un club naturalista, un partido político, o qué? Todos pretendíamos saber qué significaba aquella institución masónica y casi todos apostábamos porque todos los que estaban en sus filas eran separados, hombres sin credo, oportunistas, poco religiosos, políticos sin escrúpulos o intrigantes de todo tipo. Sin embargo, muchos historiadores, filósofos y escritores se han preocupado de estudiar la masonería, que es una institución muy antigua, porque existe en la actualidad una confusión y una ignorancia total de lo que es esta institución que tiene sucursales en casi todo el mundo, y desearíamos saber cuáles son sus propósitos y qué medios utilizan para lograrlos. Lo que sí sabemos, porque nos lo explicaron nuestros mayores, es que la masonería quedó ilegalizada por Franco con la célebre Ley de Responsabilidades Públicas del 9 de febrero de 1939, donde a partir de esa fecha, junto con todos los partidos del Frente Popular y sindicatos, se declararon fuera de la ley todas las «logias masónicas» y de ellas nunca más se volvió a hablar. Pero hay algo que muchos ciudadanos desconocemos: ¿por qué Franco odió tanto a los masones; hasta el punto de llamarlos como «el contubernio judeo-masónico» en septiembre de 1975 en su último discurso desde el balcón del Palacio Real? Con los masones no hubo tregua. Los historiadores no han encontrado una causa razonable (quizás detestaba a su padre y a su hermano Ramón, notorios masones; o quizás porque había sido rechazado él mismo por una logia masónica). Qué poco sabemos de ellos en el siglo XXI.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY