Hasta luego mascarilla

La primera mascarilla que conseguí fue un 23 de marzo de 2020 y la operación se asemejó a comprar un gramo de farlopa en una ... calle oscura. Un amigo que vendía desbrozadoras tenía, y tras repartirlas entre sus familiares, me puso un mensaje. Y allí fui. Me daba vergüenza pedirle otra más, pero no me vi en ese brete porque no intercambié palabra con él, que es como trata con su camello quien corta el bacalao en esos ambientes. Me dejó la mascarilla en el asiento de su coche, me abrió con el mando desde su negocio, en teoría cerrado, y yo la recogí discretamente antes de volver a mi confinamiento rumiando una excusa por si me daban el alto. Hoy salen mascarillas de mis bolsillos hechas un guiñapo como tickets de compra olvidados en bolsas arrugadas de supermercado.

Para esta columna la mascarilla siempre fue una aliada, un hilo del que tirar. Primero porque no había y los reporteros las agitaban con la mano libre cuando entraban en directo anunciando que llegaba una remesa. Luego por la envidia que provocaba ver esas FPP3 de válvulas relucientes. Semanas después, el ministro Duque y el epidemiólogo Simón nos regalaron una clase didáctica épica cuando uno se la puso mal ante la cámara. En Badajoz cruzábamos a Portugal, donde valían más baratas emulando a nuestras madres cuando compraban toallas en Elvas. Y a los pocos meses, los colgaderos de mascarillas en la entrada de las casas desbarataron cualquier teoría inicial sobre el uso correcto de este profiláctico que, a menudo, rescatábamos de la boca del gato. Me diste vidilla mascarilla. Me ayudaste con esta sección, gracias a ti bostecé a la cara a más de un plomo y quizás hasta me salvaste la vida. Estuvo bien mientras duró, pero no eres tú, es el BOE. Ahora cada uno por su lado y cuanto menos nos crucemos mejor.

