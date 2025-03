Más que los hechos

Comenta Compartir

Relata Gay Talese en 'El reino y el poder', su recomendable libro sobre los entresijos de 'The New York Times', cómo la obsesión por la ... noticia en estado puro ('Todos los hechos', esa máxima inscrita por su patrón, Adolph Ochs, que figura aún en su mancheta) empapaba al conjunto de la redacción, a cuya cúspide escalaban quienes mejor satisfacían ese mandato. Ochs viviría hoy incómodo en esta era líquida del oficio, cuando la opinión tiende a pervertir el principio central: ir y contarlo. Pero los hechos, por sí solos, ya no son suficientes: necesitan de la inteligencia del periodista para ayudar al lector a descodificarlos. Traducir la realidad como nos pedía el desaparecido Javier Darío Restrepo, maestro colombiano de la buena praxis: «El periodismo de hoy valdrá tanto como su capacidad para interpretar el contexto».

Temas

Opinión HOY