De Maruja a Okuda sin prisas

Dice Maruja Torres que no hay nada más bonito que mirar fotos pero hay temporadas en las que no puede hacerlo porque le duele. Con ... esta frase abrió el programa que Jordi Évole le dedicó a esta mujer por la que yo acabé estudiando periodismo. Si alguna vez soñé con ser algo fue en ser como ella, ejemplo hasta en lo que podría considerarse como malo para las gentes de bien.

Dice Maruja Torres que una ha vivido muchas vidas y se da cuenta de que afortunadamente no ha olvidado ninguna, que la vida mancha. De su boca ha salido otro puñado de reflexiones para enmarcar (esta expresión igual ella no la aprueba, puede que tampoco este texto). Me ha emocionado también su mirada, a veces acuosa, ante la belleza.

He anhelado esa forma de mirar y de pasear por una ciudad como Roma sin las prisas que impone el turismo, sin la necesidad de coleccionar galerías para Instagram pero sí con la necesidad de probarlo todo.

No he llegado a ser la periodista que ha sido ella, ni la mitad, ni una cuarta parte, ni siquiera una milésima. Renuncié hace tiempo a sueños como ese, pero no quiero renunciar a la dignidad que otorga el disfrute sin prisas. Menudo mapa nos ha marcado para los que tenemos miedo a hacernos mayores. Chapeau Maruja y gracias, gracias por las lecciones de periodismo y de vida.

Dicen que las prisas no son buenas consejeras y sin embargo lo marcan todo, son nuestro reloj diario. Tenemos prisa por vivir y urgencia real por casi nada. Prisa por llegar, por recibir, por terminar. Dicen también que la prisa mata, matemos entonces el tiempo que nos lleva a las prisas y dejemos lo importante, el camino.

Pienso mucho últimamente en las prisas por vivir, el cambio de ritmos, las frustraciones y los sueños no cumplidos, me he descubierto nostálgica y como Maruja a veces también siento tristeza mirando las fotos que mi madre atesora en la mesa, en el mueble vetusto que lo ocupa casi todo y en cada rincón de un salón que es como una red social pero sin likes. Ella aún las imprime y las enmarca, al menos las más importantes según su criterio de madre, como cuando las seleccionábamos muy bien al hacerlas porque el número que permitía el carrete era limitado.

Con prisas lo consumimos todo, también la información que nos llega al minuto en nuestro móvil. Alertas sobre el tiempo, la temperatura, minuto y resultado sobre una guerra que dura ya un año. Y con la misma prisa que recibimos, olvidamos. Podemos sentir la rabia, la pena por un terremoto a miles de kilómetros, noticias que nos mantienen en vilo y del vilo al olvido para dejar espacio a todas las tragedias que vendrán inmediatamente después para volver a olvidar.

Ha estado pintando un mural en el barrio de la Antigua de Mérida el artista Okuda, muy reconocible por su trabajo colorido. Cotilleando en las stories de su Instagram he conocido a Isabel, una vecina del barrio que ha disfrutado desde la ventana de su cocina y seguramente sin prisas del trabajo del artista. He pensado en la suerte que ha tenido Isabel de estar en primera línea del proceso creativo. Mientras el artista pintaba, ella horneaba un bizcocho para él y su acompañante. Por eso también he pensado en la suerte de Okuda. Isabel le abrió las puertas de su casa, antes le había abierto su ventana.

Y así dos jóvenes, con un aspecto que algunos catalogarán de estrafalarios, se colaron en la casa de Isabel, la vecina de La Antigua que ha cocinado sin prisas para los artistas. Este encuentro quizás por lo inesperado me ha parecido la coronación perfecta y lo que le da todo el sentido al trabajo de un artista urbano e internacional como él en un barrio local y auténtico como este.

Sin prisas llegué de Maruja a Okuda, y así me despido recomendándoles que también sin prisas se den un paseo por su ciudad, pueblo o campo con los ojos siempre bien abiertos y con ganas de seguir mirando y disfrutando.