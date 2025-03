Un mártir negro

Comenta Compartir

Últimamente son reiterativas en Estados Unidos las muertes de afroamericanos por la policía. «No podemos estar satisfechos mientras las personas negras sean víctimas de los ... indecibles horrores de la brutalidad de la policía», gritó Martin Luther King en su conmovedor discurso, 'He tenido un sueño', el 28 de agosto de 1963. Él mismo sufrió varios atentados hasta ser asesinado un 4 de abril de 1968 en Memphis, con 39 años. Fue el más destacado luchador contra las desigualdades raciales y la represión policial en EE UU –recordemos también a Malcolm X o Ángela Davies, más radicales–, que no han desaparecido aún. Entonces los niños afroamericanos iban a escuelas diferentes de los blancos, los afroamericanos viajaban en los asientos traseros de los autobuses y en muchos establecimientos públicos tenían zonas separadas de los blancos, además de no poder votar. Hijo de un pastor baptista de Atlanta (Georgia) y de la organista de esta iglesia, desde pequeñito sintió el desdén de algunos amiguitos, que rehusaban –por imposición paterna– jugar con él. Sociólogo, teólogo, pastor y un gran orador. Pero su prédica trascendió el ámbito eclesial y nacional, alcanzado eco mundial y convirtiéndose en icono de la lucha por los derechos civiles. Tanto es así que una ciudad como Badajoz, pongo por caso, tiene una calle a su nombre. Gracias a su acción fueron aprobándose diferentes leyes favorecedoras de la incorporación de los afroamericanos a la sociedad americana.

Su estrategia se basó en la no-violencia y en la desobediencia civil y la reconciliación entre negros y blancos, organizando boicots a los transportes y manifestaciones o marchas masivas en las ciudades en que más segregación había. «No busquemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa del encarnizamiento y del odio [ ... ] No debemos permitir que nuestra fecunda protesta degenere en violencia física», afirmó durante la marcha sobre Washington, en 1963, el futuro Premio Nobel de la Paz. En su activismo utilizaba como armas dialécticas el evangelio cristiano, la influencia de los pacifistas Tolstoi y Thoreau y los documentos fundadores de la nación americana (declaración de independencia y constitución) y, como ejemplo práctico, a Gandhi. Pero MLK no solo perseguía la erradicación del racismo. Esta quedaría incompleta si no iba aparejada con una integración social. Planteaba para los negros y la sociedad americana reformas sociales profundas, desde postulados cercanos a un socialismo democrático. De esta manera se posicionó claramente contra la guerra de Vietnam, condenando sin paliativos los excesos del capitalismo cuando sacralizaba el beneficio económico desmesurado o cuando derivaba en imperialismo, causantes de la desigual distribución de la riqueza. Aún hoy la brecha salarial entre blancos y negros no ha sido reparada. Martin Luther King no solo perseguía la erradicación del racismo. Esta quedaría incompleta si no iba aparejada con una integración social Aunque ni en España ni en Extremadura existen problemas de racismo –al menos de la envergadura que tuvo que afrontar MLK– estas columnas se honran trayendo a ellas la figura de este gran activista civil, por la nobleza de la causa por la que murió y por el rechazo de medios que no fueran éticos para alcanzarla.

