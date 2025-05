A Martín Tamayo

¿Por qué les molesta tanto a la derecha política y mediática de este país (que tanto les cuesta condenar el franquismo) que se saquen ... de espacios públicos, donde se homenajea a golpistas y responsables de una dictadura sanguinaria? Después de más de 80 años de la muerte del dictador, señor Tomás Martín Tamayo, ya es hora que se revisen algunas cosas que desgraciadamente no se hicieron cuando debían, como se ha hecho en otros países.

Aquí, muchos responsables de la dictadura se acostaron franquistas y se levantaron demócratas al día siguiente. ¿Acaso se permiten en Alemania homenajes a Hitler y sus adláteres? ¿Es razonable que existan a estas alturas decenas de miles de compatriotas tirados indignamente en cunetas, en una democracia que se considere plena?

ETA fue derrotada por todos y bien derrotada, y sus víctimas fueron arropadas y agasajadas como merecían. Mire señor Martín Tamayo, yo soy nieto de un represaliado de ese al que por sus palabras no digo que defienda, pero que le molesta que otros arrinconen en el diván de los que escribieron la historia más negra de este país: Franco.

Las víctimas de la dictadura franquista nos hemos sentido olvidadas, cuando no humilladas por esta democracia. Los líderes de la derecha de este país jamás han tenido empatía alguna por las víctimas del franquismo, sino todo lo contrario. Bildu, nos guste o no, se presenta a las elecciones y son elegidos democráticamente. La derecha, que tanto se rasga las vestiduras con este tema, lo que tendría que hacer, si considera que no debería formar parte del arco parlamentario, es hacer una propuesta de legalización de este partido cuando llegue al poder, en lugar de estar todo el tiempo haciendo demagogia barata. Basta ya de utilizar a ETA para sacar rédito político. Y luego habla de Navarra, donde se ha desplazado a la Guardia Civil de tráfico, obviando que eso ya lo hizo aquel que calificó a ETA como «Batallón Vasco de Liberación», José María Aznar, en el País Vasco y Cataluña.