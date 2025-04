Sobre la muerte de un joven calcinado

Comenta Compartir

Soy un vecino de la localidad cacereña de Valverde del Fresno y esta carta está relacionado con la triste muerte acaecida recientemente de un joven ... calcinado en el incendio declarado hace poco en su domicilio. Es muy duro asimilar que contando Valverde del Fresno con un número que desconozco de profesionales de la extinción de incendios, tuvieron que venir bomberos de Coria a sofocar el fuego y, claro, cuando estos llegaron, el pobre joven había fallecido calcinado. Quiero dar las gracias a estos valientes del Sepei de Coria por la extinción del incendio, pero el dolor que me desgarra por dentro viene propiciado porque no entiendo la inacción del retén existente en mi localidad. Si alguien me lo puede explicar le quedaría muy agradecido. Si no puede ser, si es imposible justificar su actitud, que se vayan y no vuelvan nunca más.

Cartas al director