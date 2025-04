Gracias a la UCI del Universitario

Comenta Compartir

No sé cuántas veces he empezado a escribir estas líneas, ¡qué difícil es expresar lo que se siente en estos momentos tan duros! Pero tenía ... claro que no quería dejar pasar el tiempo sin dar las gracias al Servicio de UCI del Hospital Universitario de Cáceres, han sido los peores 47 días de nuestras vidas, en los que nos hemos sentido arropados y queridos en todo momento y estoy seguro que mi padre se ha ido sonriendo porque se lo hicieron pasar mejor. Gracias a los médicos, enfermeros, TCAES, celadores, limpiadores… a todo el personal que cada día pasaba por la puerta del Box 13 y le dedicaba una sonrisa o tres palabras. Gracias por haber luchado tanto para salvarlo, gracias por vuestra paciencia infinita en los peores momentos de desorientación. No puedo expresar nada más que gratitud a todos y decirles los cacereños que me estén leyendo: sabed que estamos en las mejores manos, no dudéis ni un momento de ellos, ¡son los mejores! Infinitamente agradecidos, os llevaremos siempre en nuestro corazón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión