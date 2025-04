Viva la salud pública

Aplausos para la primera intervención de la ministra en defensa de la salud pública, claro que para que viva, hay que darle vida. Y se ... la tendrá que dar en esas reuniones interterritoriales con las autoridades comunitarias de nuestro país, pero procure introducir en las mismas el principio de responsabilidad, que debe ser conocido por todos, porque todos tenemos que ser responsables de que viva. De sanitario con muchos años a sanitaria con pocos años, pero con poderío político, le diría: señora anestesista y ministra, para que la salud publica viva tenemos que alimentarla con grandes dosis de humanidad, y lo tenemos que hacer todos, los que deciden el menú, los que adquieren los ingredientes, los que los elaboran, los que los sirven y los que se lo comen, estos últimos los más indefensos, es decir, cada uno actuando en función de la responsabilidad que le corresponda. Además, anunció que le inyectaría recursos para mantenerla viva. Yo le propongo que no inyectemos nada de momento, humanicemos las necesidades y luego solidaria y democráticamente decidamos. Ya sé que deciden ustedes, que para eso les entregamos nuestros votos, pretendo decir que lo que decidan lo conozcamos todos.

Un amigo, alto político y mejor persona, me dijo que a los sanitarios no había que retribuirles por su tiempo y sí por su voluntad. Yo siempre he pensado que más que por su tiempo, deben ser retribuidos por cómo emplean ese tiempo. La política y la economía humanizaran la salud pública, siempre que en el ejercicio del poder se vigilen con rigor específicos condicionantes no externos pero sí interesados y no siempre sanos, que de alguna forma alteran el proceso de humanización, ejemplos tan claros como la diversidad tecnológica de aparatos para el diagnóstico, la multiplicidad de productos farmacéuticos, la presión de estas industrias, la complejidad de la gestión hospitalaria, la necesitada actualización de la Atención Primaria en función de la despoblación y más importante en lo referente a la real pirámide de población. En cuanto a la economía, su transparencia y justa distribución humanizará nuestra salud pública. Creo que nuestra sociedad considera al médico como un dios, recurrimos a ellos obligados. Para conseguir el permiso de conducir, para disponer de un permiso de armas, para un carnet y salir al extranjero, para cobrar no sé qué pensión, para un dolor de muelas, para un catarro vulgar, para la continuidad de bajas laborales que de ser reales deberían tener su tiempo previsto, funciones que se desarrollan y que pueden humanizarse si de desprenden de los intereses de algunos y conveniencias de otros.

Los médicos no son dioses, son personas muy dignas y principales actores del proceso de humanización que nuestra salud pública urgentemente necesita. Y lo son porque siempre que se ha pensado en humanizar la salud, ha sido escribiendo lo que ellos deben hacer. La Ley de Sanidad de 1986, el Código de Ética y Deontología Medica de 1999 o el Código Deontológico de Enfermería Española de 1989. Humanice el sistema para que todo lo escrito se cumpla, y otra vez el principio de responsabilidad, donde está registrado cual es el papel de la sociedad en este proceso de humanización. Señora ministra, espero que nos lo diga tan pronto ordene todas las ideas que están en esa cartera que manejara. Dije al principio que soy sanitario y mayor, la pirámide población es la que refleja el número de mayores, personas que biológicamente más urgentemente necesitan ver humanizada la salud pública. ¿Por qué no empiezan por un Ministerio del Mayor, una Consejería del Mayor y una Concejalía del Mayor? Seguro que se aceleraría el proceso y se humanizarían con más conocimiento agentes de otros colectivos.