Comenta Compartir

No hay derecho que las personas mayores que decidan ingresarse en una residencia de mayores tengan que pagar un IVA reducido del 10%, el mismo ... que se aplica a los alimentos, al transporte de viajeros, a los servicios de hostelería o vivienda, a las entradas del cine, teatros, eventos deportivos, parques de atracciones o conciertos. Ni es lógico, ni le encuentro otra justificación que no sea el afán recaudatorio. Quien lo mantiene desconoce como vivimos y queremos vivir los mayores que decidimos residir en una residencia privada por la dificultad para encontrar plazas en las públicas, informándoles que lo hacemos intentando encontrar mayor seguridad para nuestra situación de salud ya biológicamente agotada, por la creencia de que evitamos problemas añadidos a la soledad no deseada como son los frecuentes accidentes domésticos y, sobre todo, tratando de proteger el bienestar y la felicidad de los hijos. Si es en una residencia privada y no tiene un diagnóstico de dependencia, pagará el 10 % del IVA reducido, si es en una pública no, y si es en una privada y tiene ayuda económica comunitaria tampoco. ¿Por qué? Espero que alguien con sensibilidad y responsabilidad en el tema lo trasmita a la institución competente para que lo estudie, reconozca la injusticia y lo corrija. Y nunca mejor que en estos momentos para solucionarlo, no por las elecciones que se aproximan, sí para que conozcamos como interpreta el ideario de cada partido este problema que afecta a un importante número de personas mayores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora