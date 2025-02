Poco más podemos esperar

Señora ministra de Sanidad y señora consejera de Sanidad, me dirijo a ustedes por entender que los problemas que soportamos los mayores de esta comunidad es responsabilidad de las dos. ¿Conocen el documento de 105 páginas publicado por el Imserso sobre las necesidades de los ... mayores a través del proyecto de ciudades amigables? Permítanme también sugerirles que lean lo publicado por la Semeg sobre cómo debe ser la atención a los mayores en el siglo XXI. Señora ministra, la pirámide de población actual necesita de una rigurosa adaptación social y sanitaria para que cada uno de los colectivos que la integran dispongan del trato asistencial que pueda corresponderle. Debo recordarle el importante número de mayores, cada vez más mayores, más los que se sumarán en las próximas décadas, para que piense qué profesionales los atenderán. Me imagino que habiéndose encontrado en el Ministerio con la seria gravedad del escaso número de geriatras existentes y de la poca motivación o promoción para que se titulen los necesarios. El Ministerio debería trabajar en la localización de los motivos de este problema y buscar su solución, al mismo tiempo que empezar a motivar y formar adecuadamente a los que tenemos.

Señora consejera, no he querido saber el número de geriatras por habitante de cada comunidad. Me preocupa saber que en mi área sanitaria no hay ninguno. Por ser muy mayor y con algunas patologías, que quisiera sentirme más protegido por mi Sistema Extremeño de Salud. Señora consejera, me preocupa lo que publica la Carta de Florencia en la revista 'European Geriatric Medicine,' coordinado por la profesora Andrea Ungar, geriatra, y avalado por la OMS, diciendo que cuatro de cada diez personas mayores están excluidas por su edad para recibir la mejor actuación sanitaria en todo el mundo. Hace tiempo escuché en una de mis consultas algo parecido, espero que no permita que esto suceda en nuestra comunidad. La consejera conocerá el número de geriatras de Extremadura y cómo y dónde están ejerciendo. ¿Son suficientes? Para atender al importante número de mayores, cada vez más mayores de nuestra comunidad, la gran mayoría de ellos afectados por los cambios morfológicos y funcionales en los sistemas cardiovascular, renal, nervioso central, muscular e incluso en el metabolismo de la glucosa, a los que tenemos que sumar los de su propia vida social y todos ellos consecuencia de la edad.

Estuve en una jornada en la que estuvieron parte de los nuevos ejecutivos sanitarios del área sanitaria en la que resido, muy animados y comprometidos en buscar soluciones, y nos transmitieron importantes dosis de humanidad personal y profesional. Señora consejera, dote cuanto antes a nuestro SES de los geriatras que necesitamos, todos saldremos beneficiados. Aunque mientras tanto, podrían facilitar la formación en geriatría, de aquellos médicos de Atención Primaria poseedores de esa actitud humanitaria que necesita el ejercicio de su profesión con los mayores.