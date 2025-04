Nunca es tarde

Comenta Compartir

Como espectador muy mayor de la situación política del país, nunca entenderé que habiendo sido algunos políticos lo que fueron, hoy sean como son. Me ... refiero a algunos exdirigentes y dirigentes actuales del PSOE, de otros ya diremos. Con el máximo respeto por cualquier persona que ejerza la política para mayor prestigio de nuestro país y para la mejor de la convivencia posible de todos. A los primeros, felicitarles por la gran habilidad sociológica que tuvieron para ser socialistas y políticos en el momento adecuado y en el sitio oportuno, recordándoles la fórmula de gestión que impusieron en su partido y que tanto dio de sí mediáticamente. Se acuerdan de aquello de «el que se mueva no sale en la foto» o «lo que se tenga que hablar y arreglar que se haga solo en la casa». Que autocrática gestión decidieron y cuántos socialistas de verdad es probable que abandonaran el partido no sus ideas. Piénsenlo, quienes con tanta arrogancia presumen de las mayorías absolutas, entre otras de las cosas que pasaron en los años 80 y 90, estén seguros de que esta fue una de las causas por las que la socialdemocracia las perdiera. Como el presumir de lo que hicieron. Señores exdirigentes, lo que hicieron es que no les quedaba otra que hacerlo. Veníamos de una política que no concedía más derechos que el miedo social, por lo que todos aspirábamos a una política justa, en libertad y con las mejoras sociales que fueran posibles. Lo mismo que otros países que amparaban la convivencia de sus ciudadanos, en el sistema democrático. Una sugerencia, estén donde estén o se vayan donde parece que se quieren ir, no lo retrasen más en presencias televisivas. Acepten lo que sea del partido del que irónicamente promocionan, como ya ha hecho uno de los suyos en la comunidad de Madrid, supongo que muy bien retribuido. A los segundos, una pregunta: ¿por qué no practican las normas que aceptaron en su momento y que seguro que son las que los colocó donde están? Haciéndolo como lo hacen, desorientan hasta a los suyos. ¿Es lo que se proponen? Sea para lo que sea de las manifestaciones de unos y otros, desde luego si es para que muchos mayores estemos donde estemos, sientan vergüenza ajena por lo patético de sus actitudes y expresiones.

Temas

Cartas al director