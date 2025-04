Ver o no querer ver

Hace unos días, un hombre se quitó la vida ahorcándose en mitad de una autovía en Santander. Colocó la soga en el extremo de un ... puente que no lleva a ninguna parte y saltó a primera hora, cuando miles de coches pasan por debajo camino del colegio, de la universidad, del trabajo. El puente que no lleva a ninguna parte no es una licencia literaria, es real: está ahí como un fallo urbanístico que nadie se ha molestado en subsanar y, por desgracia, el pasado miércoles fue el escenario de algo terrible. ¿Qué creen que hizo la prensa? Informar del suceso sin mostrar el cuerpo en las fotos, solo el puente; explicar en la medida de lo posible qué pudo llevar a esa persona a tomar semejante decisión, sin perder de vista a esas otras personas que pueden estar asomándose al mismo infierno.

En un periódico uno espera encontrar respuestas, datos que le ayuden a formular una explicación de lo que está pasando, aunque lo que pase sea el horror. Pero hay una línea finísima entre informar y regodearse informando, una cosa es mostrar los cuerpos mutilados de un atentado en Gaza o los cuerpos bocabajo que parecen muñecos del tamaño de tu padre sobre el asfalto de Zaporiyia, y otra añadir vísceras. Es importante pensar en cómo mostrar lo inenarrable, pero de lo que no se habla no existe, esto es así. Y el suicidio existe. Es un horror doméstico y silente del que no se informa en los medios para evitar según los expertos que se imite. Sea cuestionable o no esta regla, el pasado miércoles este debate fue más allá cuando los móviles convirtieron a algunos ciudadanos en supuestos periodistas, ya que empezaron a sacar fotos del cuerpo colgando y a enviarlo por redes sociales.

Me pregunto qué puede mover a una persona a compartir una imagen así, qué consuelo encuentra, qué empatía lo lleva a desperdigar por sus grupos de Whatsapp la instantánea, ¿acaso su afán informativo lo llevaría también a compartir las fotos de una mujer apaleada por su marido si pasa en el piso de enfrente? ¿Compartirá también esas imágenes que tanto se critican en los medios cuando las usamos para contar la verdad que nadie quiere ver?

La cercanía del suceso ha conmocionado la ciudad, sobre todo por la cantidad de niños que no saben qué hacer con lo que vieron esa mañana. Muchos ahora nos afanamos en explicarles conceptos que no entendemos ni los adultos y ojalá hubiera un botón para borrarles la imagen que van a tener toda la vida en la memoria; por eso no entiendo a los que dan al botón para hacer justo lo contrario. ¿Qué buscan los que comparten una foto así? Porque informar, o tratar de entender algo tan serio, me temo que no.