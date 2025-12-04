HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cada tiempo, su demonio

No sé advertir del daño de las redes a un adolescente sin sonar como un mester de clerecía

Marta San Miguel

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:22

Como cada época tiene sus demonios, en esta cargamos las tintas contra los móviles. Ningún tiempo pasado fue peor en ese sentido, que tenemos en ... el bolsillo la tentación y el aislamiento y el riesgo. Pero ahora que Australia está probando el efecto de retrasar el acceso a las redes sociales a los 16 años, la legalidad está chocando con la realidad: los chavales son hábiles por definición, todos lo fuimos para sortear las vetas de nuestro tiempo, y si les ponen zanjas, ya buscarán ellos y los gigantes tecnológicos la manera de saltárselas. No sé si por eso, o por una cuestión de contemporaneidad, da igual los artículos que se escriban en este periódico, las investigaciones que realicen relumbrosas universidades, o la parábola de que los hijos de los CEO de Silicon Valley tienen vetadas las redes, pero cada vez que abro la boca para advertir del daño de las redes, algo me hace sonar como un mester de clerecía.   

