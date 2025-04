Comenta Compartir

Hace unos días, un compañero de este periódico me envió un mensaje exhortativo. «Tienes que ver esta película». Había un escueto saludo, y después, la ... orden. La peli en cuestión era 'Sidonie en Japón' y antes de creer que me estaba recomendando un documental sobre la banda catalana de música indie, busqué el título y descubrí que se trataba de una cinta con Isabelle Huppert como cabeza de reparto que acababan de estrenar. En la imagen promocional, sobre un fondo repleto de flores blancas de cerezo, la actriz francesa sale mirando a los ojos de un hombre que vemos de espaldas; una luz bordea las dos figuras humanas y la estampa evoca el olor de las muñecas nuevas. Búsquenla, es bellísima. La imagen, quiero decir, porque la película no he podido verla.

Cuando empecé a buscar en la cartelera, descubrí dos cosas: uno, que es un problema residir en una ciudad donde solo llegan las películas de la cara gruesa del embudo, y 'Sidonie' está en la parte estrecha, en la fina, la decantada; y dos, que aunque no iba a poder ver 'Sidonie' en los multicines de sillón reclinable y palomitas a precio de hipoteca, en varias salas a la vez se proyectaba la historia de otra mujer, la de Nevenka. Hay temas que antes estaban en la parte estrecha del embudo y el acoso sexual era uno de ellos. Que se lo digan a la concejala allá por el año 2000 cuando denunció a su jefe, el alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. Que se lo digan a aquella España que miró para otro lado, porque total, algo habrá hecho, o si tanto le molestaba, que hubiera dejado el trabajo, como se le dijo. Su historia salió en los informativos, ella misma la contó ante un juez que falló a su favor, pero entonces vimos una película distinta. ¿Cuánto hemos cambiado para que esta semana, en el Festival de Cine de San Sebastián, Nevenka haya sido ovacionada? Icíar Bollaín ha contado su historia y la película ocupa las carteleras de todo el país, y aunque entonces la justicia le dio la razón, su presencia en el Kursaal resulta hoy tan relevante como aquella pionera sentencia. A menudo nos preguntamos si vemos lo que queremos, lo que podemos o lo que nos ponen delante las productoras, la publicidad, los medios de comunicación, el algoritmo. Sin embargo, 24 años después del caso Nevenka, creo que en realidad uno ve lo que quiere ver. Y no solo en la pantalla. En la ciudad en la que vivo no he podido ver 'Sidonie en Japón', pero lo haré, compañero. No hay prisa, lo bueno siempre espera, escribí hace poco en esta misma columna. La de hoy la quiero cerrar con una frase exhortativa: vean películas, es una buena manera de hacer el embudo un poco menos estrecho o nuestra mente más ancha.

