¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Operarios de la funeraria trasladan los restos óseos de Antonio Famoso. I .Cabanes

Cómo es posible

El jubilado que llevaba doce años muerto en su casa destapa algo más que una tragedia

Marta San Miguel

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Hay noticias que en el encabezado de su versión digital ponen el tiempo estimado de lectura, pero a veces estaría bien que midiéramos también cuánto ... tiempo tardamos en olvidar la historia que hemos leído, porque dice mucho de nosotros. Antonio Famoso era un albañil jubilado de 86 años que vivía en Valencia. Hace tres décadas se separó de su mujer y de sus hijos, habían roto todo contacto, pero una inundación causada por las recientes lluvias destapó la tragedia. El hombre llevaba doce años muerto en su casa sin que nadie se hubiera dado cuenta, y lo dramático del asunto no es solo lo que ha sucedido, sino el tiempo que hemos tardado en darnos cuenta de qué pasaba.

