Hazlo por mí

En algunas cuentas de correo electrónico hay un servicio que te advierte de cuánto tiempo ha pasado desde que enviaste un mail y no has obtenido respuesta. En un color distinto a lo que ves habitualmente en la pantalla, te pregunta amablemente si quieres hacer ... un seguimiento. No sé si me gusta esta opción de control, porque te recuerda que estás siendo ignorado por tu destinatario, aunque reconozco su sentido práctico incuestionable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa advertencia se da la vuelta, es decir, cuando el recordatorio es para decirte que eres tú quien no has respondido a alguien? En el aviso de mi propia dejación, presiento un cierto juicio implícito. Obviamente se puede desactivar, pero ahí está el misterio: ¿lo harían? Ante la dispersión que sufrimos al abordar tantos frentes a diario, me pregunto qué ganamos o perdemos al prescindir de esa vigilancia.

La tecnología tiene un papel fundamental en nuestro día a día, qué duda cabe, pero mientras debatimos acerca de los riesgos y oportunidades de recurrir a ella para todo, lo cierto es que estamos pasando por alto una tendencia a la humanización de la tecnología, esa forma sibilina en la que se está colando en los dilemas de nuestra imperfecta conciencia. En las recientes Conversaciones de Formentor, celebradas en la antigua estación de Canfranc, el tema giró precisamente sobre cómo nuestro futuro está hilvanado con los conductos y cables de máquinas que están a nuestro servicio. ¿Pero qué servicio es ese? El de darnos tiempo y espacio, aliviar nuestra carga de trabajo; así ha sido desde la primera revolución industrial, pero si el tractor vino a sustituir al arado manual, ¿qué está sustituyendo el algoritmo cuando me pregunta si quiero responder un mail que no había escrito voluntariamente, aunque no me atreva a confesarlo? Hay tantas razones para no responder inmediatamente un correo que llenaríamos todas las páginas de este periódico, pero solo tu conciencia y tú sabéis cual es el verdadero motivo. Me pregunto si la tecnología entrará en algún momento en nuestras vidas de tal manera que emita consejos ante lo cuestionable de nuestro comportamiento, de lo errático de nuestros juicios o lo voluble de nuestras opiniones con base en nuestros gustos, usos y saberes; me pregunto si sustituirá nuestras contradicciones con algoritmos consecuentes, quitándonos precisamente lo que nos hace humanos, nuestra imperfección. De alguna manera, cuando nos dice ojo, cuidado, han pasado cinco días y aún no has respondido a esta amable persona que está esperando una columna como esta, nos está diciendo algo más. Temo que sea, ya la escribo yo por ti.

