Dejar de grabar

'Modern Love' es una serie de televisión que cuenta historias de amor nacidas en las columnas homónimas del diario The New York Times. La ... premisa es un edulcorado acercamiento a relaciones que se deshacen, se ponen a prueba o triunfan en un Nueva York amable. En la serie, el amor y el desamor suceden en un mundo feliz, y también nuestro oficio: en un capítulo, una periodista madura y elegante está entrevistando al joven fundador de una exitosa web de contactos, un tipo al que adoras nada más verlo por su bonhomía y lo bien que le queda el traje. Cuando ya se están despidiendo, la periodista le lanza una última pregunta: ¿te has enamorado alguna vez? Es lógico preguntar esto a un tipo que se hace de oro vendiendo amor, y el CEO, deseoso de curar una herida íntima, le contará su historia a condición de que la periodista deje de grabar.

Todos hablamos de amor usando el 'off the record', pero ya que tocamos el oficio del periodismo en la ficción, toquémoslo con todos los riesgos: ¿se imaginan que en vez de contarle que sí, que se enamoró, y que sigue en el aire el destino de esa relación, le contara algo que roza el delito? ¿Y si le dice que ama tanto a su exnovia que la sigue y la vigila? ¿Y si al apagar la grabadora le confiesa algo que pone en peligro a la chica si lo cuenta? En la ficción no pasa nada de esto, de hecho la periodista obviará el pacto de confidencialidad, lo publicará y gracias a eso habrá final feliz, pero en la vida real no es tan fácil lidiar con lo que sabes y lo que puedes contar, con el daño que puede causar o el beneficio de hacerlo. Por ejemplo, no puedes contar una redada, ni dónde está una casa de acogida de víctimas de violencia machista y tampoco el dispositivo de vigilancia a terroristas que hay desplegado en un territorio; quizá por eso Israel no permite el acceso a la prensa extranjera en Gaza, para evitar que salga a la luz lo que saben sobre el paradero de los asesinos de Hamás. Será eso. ¿Acaso deberíamos saber más de su respuesta armada a los atentados, legitimaría el desastre humanitario? Hasta ahora, la prensa internacional solo ha entrado de la mano del Ejército israelí para comprobar cómo era el túnel bajo el hospital Al Shifa, el que destruyeron a bombazos porque escondía terroristas: ¿los periodistas contaron lo que vieron o lo que les dejaron ver? A veces sabemos lo que nos permiten saber, así que duden, es sano, que luego llega una ficción con su dulce aroma a sándalo y asumimos que se puede hablar de amor con un CEO multimillonario y sensible en una entrevista. Solo hay que dejar de grabar para ver un mundo feliz. Y creértelo.

