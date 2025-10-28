A los médicos de familia

Comenta Compartir

Quería escribir esta carta para agradeceos que os dediquéis a cuidar de nuestra salud porque tenéis en mi opinión, el trabajo más importante de todos ... los trabajos que se pueden tener. Nuestra salud y, por tanto, nuestra vida, está en vuestras manos, vuestra cabeza y vuestra capacidad de decisión, así que gracias por vuestra vocación. Es cierto, que, como humanos, a veces erramos, también los médicos de familia, de eso nadie está exento, pero en vuestra profesión, las consecuencias de tomar una mala decisión, tomarla a destiempo o no tomarla, pueden ser mortales. No seré yo quien le diga a nadie cómo tiene que hacer su trabajo, no me considero cualificada en absoluto y además confío mucho en la profesionalidad de los médicos; pero quizá, si un paciente acude a consulta reiteradamente durante meses para quejarse del mismo mal y recurrentemente se le indican las mismas pautas y medicamentos sin obtener mejoras, se me ocurre pensar, aún a riesgo de parecer impertinente, que no estaría de más derivar a un especialista que descarte patologías mayores para que si no pueden ser tratadas, al menos se palien los síntomas y se viva y muera con dignidad. Recientemente he perdido a mi padre y a pesar de ello, no escribo ni desde el rencor ni desde el dolor, porque soy consciente de que no hay mala intención y de que su final habría sido el mismo, pero tal vez no su proceso. ¡Maldito cáncer! Me pesa mucho en la mochila, tenerme que quedar con la eterna incertidumbre de saber cómo habría sido ese proceso si a la segunda o tercera consulta en su médico de atención primaria le hubieran derivado a un especialista. Quizá no tendría que haber vivido sus últimos seis meses sin poder comer, consumiéndose físicamente… Me duele el alma al tener que quedarme con la duda, pero me inclino a pensar que hubiera sido más llevadero de haber comenzado antes con un especialista. Así que, gracias a todos aquellos profesionales de la sanidad, que habéis sido muchos, por haberlo atendido con tanta vocación, dignidad y humanidad. Ojalá yo no tuviera que vivir toda mi vida con la incertidumbre de saber cómo habría sido su proceso si su médico de familia lo hubiera derivado a un especialista en lugar de tener que ir a urgencias tras casi un año de consultas sin respuestas, pero tengo que aprender a vivir con eso… y sin él. C'est la vie!

Temas

Cartas al director