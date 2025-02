Solidarios mediáticos

Todos queremos ayudar, echar una mano cuando vemos a gente que lo está pasando mal, queremos apoyarles, darles amor, esperanza, cualquier cosa que ayude a ... que quien sufre y mitigue un poco su sufrimiento porque somos humanos. Somos tan buenos que cuando esa ayuda no se presta de la manera que a cada quien nos parece la más adecuada, nos enfrentamos entre nosotros, para intentar convencer y hasta imponer nuestra manera de ver las cosas. Y para quien no se quiera enfrentar cara a cara para imponer su opinión, siempre estarán nuestras amigas las redes sociales, para escondernos ahí, donde todos somos muy valientes y escupir todas nuestras inseguridades a base de ignorancia, depositando nuestra confianza en el personaje viral de turno.

Aunque sea a costa de un fallido intento de desprestigio hacia quienes de manera organizada y rindiendo cuentas ante asambleas de socios, auditorías y justificaciones reglamentarias, han estado desde siempre apoyando a quienes lo pasan mal. Incluso antes de que fuera necesario mostrar en redes sociales lo solidarios que somos manipulando la buena voluntad de quienes no necesitan más que un vídeo donde se muestre a alguien que piensa como tú, para que esa sea la fuente más fiable de información. Creo que perdemos un poco el derecho de criticarles a los políticos que los que mandan no gestionan bien y los que se oponen a los que mandan lo harían, seguro, mucho mejor, menos cuando les toca mandar que es al revés. Si entre nosotros, ciudadanos de a pie, no somos capaces de respetar que hay tantas maneras de opinar y ver la vida como personas haya y que todas son buenas y válidas siempre y cuando esas opiniones no sean maldades envueltas en dardos dirigidos a la yugular de quienes deciden pensar por sí mismos sin la influencia de los influencers. Y de quienes tienen la capacidad de discernir que si una idea es buena, hay que apoyarla, aunque quien la proponga no te guste, si eso va a suponer un bien común.