Con la luz apagada

Tarde de lluvia, frío y viento. Tarde de sofá, mantita y chocolate caliente viendo una peli en familia al calor del brasero, de la calefacción. ... Tarde de cocinar con los peques, preparar comida para la semana, aprovechar para estudiar, planchar. Tarde de estar a gusto en casa si no fuera porque vivimos en un trozo de una España que gritamos para que no se vacíe porque, a los que nos gusta vivir en pueblos chicos, defendemos que se puede, que aquí nos llega todo. No sé con qué cara vamos a poder seguir haciéndolo. Tardes, que podríamos disfrutar si el dinero que religiosamente pagamos por nuestras facturas de suministro eléctrico fueran directamente proporcionales a los servicios que recibimos y no tuviéramos que pasar días y noches enteras sin luz y sin, por tanto, poder ejercer nuestros trabajos, estudios y hobbies como es debido y cuando nos de la gana. Que habrá cosas peores y sitios donde (sobre) viven sin luz eléctrica, pero nosotros, al menos sobre el papel y las facturas, tenemos ese servicio y deberíamos poder disfrutarlo.

Señores de las compañías eléctricas, sepan ustedes que son unos ladrones y a quienes corresponda solucionar este problema, que puede que no les importe en absoluto desde sus acomodados lugares, ojalá el karma haga bien su trabajo y acaben sus días viviendo a oscuras en el más amplio sentido de la palabra.

Cartas a la directora