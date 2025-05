¡El tren llega a tiempo y sin incidencias!

Sábado 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, cuya conmemoración acumula merecidamente todos los titulares; desvía un poco la atención de otro ... acontecimiento que también es noticia, una gran noticia para los extremeños, ¡EL TREN HA LLEGADO A TIEMPO Y SIN INCIDENCIAS!

Es triste que la noticia no sea ni los retrasos ni las averías, porque es un suceso tan repetido, que deja de ser novedoso para informar al respecto. Después de ese día de reivindicación por la investigación y de apoyo a las víctimas de una enfermedad que, aunque vistamos de rosa, no deja de ser un marrón, el tren extremeño hizo de las suyas, pero yo, como afectada en este caso, no me quiero quejar, sólo quiero expresar mi indignación por la autoculpabilización que escuché tantas veces en esas más de tres horas parados en la estación de Talavera de la Reina: «La culpa es nuestra que aguantamos lo que nos echen», decían unos, «la culpa es nuestra que no nos quejamos», decían otros, y yo no puedo estar más en desacuerdo. ¿Cómo vamos a ser culpables de esa mala gestión los extremeños? ¿Cómo va a ser responsabilidad de ningún ciudadano que el servicio sea tan malo? ¿Cómo va a ser culpa mía que llegue a mi destino casi cinco horas después de lo previsto? ¡NO ES CULPA NUESTRA! ¡NO! Y es que, al parecer, no se invierte porque es un servicio que no lo utiliza mucha gente (a mí no me dio esa sensación) y no lo utiliza mucha gente, porque es un mal servicio y mientras la pescadilla se muerde la cola, los extremeños seguimos sin el tren que nos merecemos, porque pagamos nuestros impuestos para ello como el resto de españoles y, por si no es suficiente, nos echamos la culpa porque no nos quejamos. No tenemos que quejarnos para tener un tren digno, que nos comunique con la España llena, pero desde luego, si pretendemos que España no se vacíe viniendo en tren, la cosa pinta mal.