El marrón para los alcaldes

El día que Pedro Sánchez minimizó la ola de contagios y sugirió que no habría restricciones para las familias en Navidad empezó un extraño juego ... en los distintos niveles políticos que ha terminado en que cada pacense decida qué puede hacer para sortear al maldito virus.

En medio de ese juego de evasión de responsabilidades han dejado gran parte de las decisiones a los alcaldes. Que ellos elijan si hay fiestas de Nochevieja en las plazas de los ayuntamientos, aunque la Junta no hubiera desautorizado los cotillones el día 30; que ellos determinen si hay cabalgatas, aunque se abra la puerta a la educación 'online' el 10 de enero.

A los alcaldes, sea Ignacio Gragera en Badajoz, Antonio Rodríguez Osuna en Mérida o Fernando Pizarro en Plasencia, se les ha pasado el marrón de tomar las decisiones que más arriba se han negado a adoptar. Quizás porque quienes más mandan se han 'ayusizado' y se han sumado al mantra de la libertad, quizás porque no quieren cargar con el malestar que generan las restricciones.

Pero los ayuntamientos no cuentan con expertos en salud pública, no tienen los datos exactos de la saturación de los centros de salud y no disponen de las predicciones matemáticas que apuntan hacia donde vamos. A los alcaldes se les obliga a resolver cuando carecen de gran parte de la información y asesoramiento que sí tienen otros cargos. Desde Pedro Sánchez hasta Vergeles pasando por Vara. El presidente extremeño fue valiente cuando reconoció que no encontraría ni un solo juez que permitiera limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos con los datos hospitalarios que afortunadamente tenemos, pero podría al menos haber unificado criterios para no volvernos locos.

Es en esa línea de orientaciones donde se enmarca la carta que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, envió a todos los jefes de los ayuntamientos con una serie de recomendaciones que generan incongruencias.

Los alcaldes suspenden carreras de San Silvestre al aire libre (la de Badajoz está organizada por una asociación privada) por toda la región, pero la Junta mantiene los aforos completos en el centro comercial El Faro, atestados en días de compras.

Los políticos que no toman decisiones también están decidiendo. Solo que mandan el mensaje de 'sálvese quien pueda'. No hay mejor manera de eludir la responsabilidad política que invocar a la responsabilidad ciudadana. Y si uno busca información se debate entre creer a los expertos que ven en ómicron el final del túnel o los que advierten que aún es pronto para ser optimistas.

El resultado es que la mayoría de los pacenses estamos cansados, hastiados y agotados mientras los contagios alcanzan cotas nunca vistas en las estadísticas de la ciudad. Cada uno se enfrenta a sus propios dilemas sobre qué hacer y qué no. Todos deseamos, eso sí, que este 2022 que acaba de empezar nos dé una tregua.