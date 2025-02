La marquesa exprometida

Comenta Compartir

Una no se puede hacer ilusiones. Estaba yo tan contenta porque íbamos a casar a Tamara (la ínclita lo anunciaba esta semana vía Instagram) y parece que nos hemos quedado sin boda. Que han pillado al novio comiéndole el boquino a una muchacha en particular y a varias en general. Que ojo de loca no se equivoca y el tipo ha resultado ser justo lo que nos parecía; un pijo de bragueta desatinada, un canallita de buena familia y mal comportamiento. Y que el matrimonio, si se hubiera o hubiese producido, tenía pinta de durar lo mismo que dura una hamburguesa en casa de Paquirrín. Pero es que no ha dado tiempo ni a echar la carne a la parrilla.

De momento, la cosa está malamente. Ella se ha quitado el anillo, ha cogido sus perros, su rosario y su vaporizador de agua bendita y se ha refugiado en Villa Meona con mami. Y, lo peor: ha borrado de su perfil la publicación en la que informaba acerca de su compromiso. Lo hacía de una forma profética: «Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor». Efectivamente, Tamara ha dejado atrás a un perfecto mundano, muy mundano y mucho mundano. Y que no estaba de Dios, que decía mi abuela.

La pena es, después de verla nacer y crecer en ¡HOLA!, no la vamos a ver multiplicarse. Nos hemos quedado sin bodorrio patrocinado y sin poder echarnos al coleto modelazos carísimos, señoras de cara alicatada, hermanos de tres padres distintos, damas de honor 'influencers', un premio Nobel apuntalado y descendientes de la pata del Cid a los que diez generaciones separan del hambre y de la realidad. Todo por enamorarse de un sospechoso habitual. Veintidós años llevamos de siglo XXI y todavía no nos ha dado ni una alegría. Ni una.