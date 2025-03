Marquesa de Pinares está sucia

De la marquesa de Pinares solo sé que era madrileña de Villamanrique de Tajo, que fue una mujer muy culta, escritora, periodista y poetisa, que ... se llamó Faustina Sáez de Melgar y que donó a la ciudad de Mérida más de 500 hectáreas de tierras, incluidas las del polígono de El Prado y hasta Royanejos. Además de agradecer como emeritense las donaciones que nos hizo, me gustaría decir a quien corresponda y no sé si a la empresa FCC o al concejal de turno del Ayuntamiento, que aunque solo sea por gratitud, procuraran mantener esta calle en mejores condiciones de habitabilidad, porque abundan los sucios.

Hace poco más de un mes que terminaron de arreglar la calle por una rotura en una tubería de agua y después del riego asfáltico a una pequeña zona y dejarla bien, se ve que muchos emeritenses no se dan cuenta de ello y siguen ensuciando. La limpieza en una ciudad dice mucho a los ojos de los que la visitan, máxime cuando en esta ciudad el turismo es probablemente la fuente de ingresos más importante y Marquesa de Pinares es una de las calles más largas, céntrica, comercial y visitada de toda la ciudad. Y a los vecinos de la calle nos gustaría demostrar que ese premio conseguido no hace mucho por ser una de las ciudades más limpias de España no nos lo hayan dado por recomendación. Ya estamos casi en Navidad y aparte de darle un buen lavado de cara y dejarla mínimamente decorosa, nos gustaría recordarles que la calle termina en el antiguo bar Marcelino a efectos de alumbrado navideño.