El calor en las aulas

¿Se imaginan que en un hospital nos tuviésemos que llevar a los pacientes a casa a las 12 de la mañana por ola de ... calor? ¿O que los médicos dejaran de pasar consulta a esa hora por la misma razón? Pues eso sucede en los centros escolares de nuestra región. Según un Real Decreto del año 1997, la temperatura máxima que debe haber en los lugares donde se realizan actividades sedentarias, como por ejemplo el ejercicio de la docencia, no debe superar los 27 grados. Una medida que se cumple en la mayoría de las administraciones públicas menos en los centros escolares de Extremadura, justamente los lugares donde el 95% de las personas son menores de edad, los cuales son más vulnerables al calor.

Se les llena la boca a los políticos diciendo que la educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, y debe serlo porque pagamos más impuestos que nunca pero no se ve reflejado en las instalaciones de los centros escolares, por ejemplo. Quizás sea porque creen que las altas temperaturas son puntuales en Extremadura, cuando ocupan un tercio del curso escolar. ¿No es esto la otra cara de la pobreza energética? ¿Por qué ninguna administración defiende a los menores en esta situación? La única medida que se toma es acortar el horario, algo que afecta al rendimiento escolar y crea una discriminación porque no todas las familias disponemos de políticas de conciliación familiar ¿Por qué se aplica un protocolo orientado a trabajadores que realizan su labor en el exterior mientras que bastaría aclimatar los edificios para que los docentes puedan desarrollar su labor con dignidad y cumpliendo sus derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo? Quizás el Gobierno lo no sepa, pero si el pilar no es de hormigón armado, terminará por caerse el forjado.