Sobre 'Las hijas del jazz'

En relación a la columna de Anabel Rodríguez publicada el 13 de febrero titulada 'Las decepcionantes hijas del jazz', lamentamos que la opinión sobre ... una muestra como esta reciba un juicio tan negativo, así como injustificado sin que, previamente, la responsable del texto haya intentado entender el objetivo de la exposición en la que prima lo estético sobre lo reivindicativo y cuyo hilo conductor es la producción artística resultante del espíritu europeo de los años 20 del pasado siglo centrado en la colección que se conserva en el Museo Casa Lis de Salamanca.

La presencia del holograma que muestra a una 'flapper' y que abre el recorrido es una fórmula con la que se atrapa al visitante y se le introduce en la exposición sin recurrir a un largo texto introductorio que está demostrado es un recurso poco efectivo en el área de la museografía de exposiciones temporales.

Por otra parte, hablar de pequeñas esculturas art dèco y cuadros mediocres demuestran el desconocimiento de la columnista sobre la producción artística que se presenta y, por supuesto, desconocimiento absoluto acerca de los autores tanto de las esculturas criselefantinas como de los óleos que forman parte de la exposición. El Museo Casa Lis de Salamanca es la colección pública más importante de Europa en cuanto a la tipología de colección que conserva, aunque la autora del texto reconoce no haber visitado nunca y, por lo tanto, entendemos que es atrevido y torpe calificar la colección de un museo desde «esas tinieblas del conocimiento» y del que ha tenido noticia gracias a esta exposición.

En cuanto a los diseños de moda (la Moda, que es considerada el «octavo arte») fue una de las señas de identidad del cambio de la mujer y sus funciones en la sociedad. Desde esta premisa, la numerosa presencia de ejemplos en la exposición no responde a una frivolidad sino a la importancia de ese cambio estético femenino como consecuencia de cambios sociales. Como conclusión y tras haber intentado trasmitir la intención de la exposición al público general para evitar equívocos y que cuenta con más de 3.000 visitas hasta la fecha, creemos que es lógico entender, que las pintoras, escritoras, escultoras, ilustradoras o cirujanas que nombra en su artículo no aparecen en 'Las hijas del jazz' ya que el museo Casa Lis de Salamanca no cuenta con obras de dichas mujeres. Tampoco cuenta con obras del magnífico Antonio Juez y, por lo tanto, no se exponen, aunque muy pronto el MUBA presentará al público una importante pieza de este autor adquirida recientemente.