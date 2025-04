Comenta Compartir

Leo entrevistas a gente joven que dice cosas como «lo no normativo», «mi operativa moral» o «trabajocentrismo». También que «es profundamente político defender lenguas cooficiales». ... Esto viene por las Tanxugueiras. Como si estuviéramos en tiempos de Serrat contra Massiel. Marina Rosell ha sacado un disco con versiones en catalán de canciones clásicas francesas. O sea, 'Non, je ne regrette rien', 'Et maintenant' o 'La mer', el éxito de Charles Trenet. Me encanta Marina Rosell, que canta en una de esas lenguas cooficiales de España que hay que defender. Me gusta mucho más 'Le métèque' cantado por ella en catalán que el original de Moustaki (también me gusta más 'The winner takes it all' cantado por Meryl Streep que el de Abba, aunque esto es en el mismo idioma, el del actual imperio con permiso de China y Putin). Marina también la canta en español. Pero la prefiero en catalán. Y no por eso me creo una Rosa Parks de las lenguas cooficiales.

