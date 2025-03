¿Igualdad real entre hombres y mujeres?

Comenta Compartir

Desde que decidí dedicarme profesionalmente a la lucha de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, he oído sin cesar la pregunta de por ... qué lo hacía. Me decían que era una lucha que no tenía sentido, que ya éramos iguales, que la mujer tenía la misma visibilidad que el hombre, que no había acto o ámbito donde no se nombrará a las mujeres... Un relato construido por aquellos que ignoran la realidad de nuestra sociedad. O peor, son conscientes de esa realidad, pero harán lo que sea para que no cambie. Porque la realidad nos sigue enseñando que esta lucha sigue siendo tan importante como lo era cuando empecé.

Una realidad que es bien visible en ejemplos vistos en el acto de graduación del IES Bárbara de Braganza de Badajoz el viernes 17, donde se exhibió un cartel dando la enhorabuena solo a los graduados, ignorando a las graduadas. Un gesto de invisibilización que se agrava aún más al pensar que el IES Bárbara de Braganza es el único en la provincia en contar con un ciclo formativo de grado superior de FP (CFGS) de igualdad de género y con un cuerpo docente formado en igualdad, o al menos de eso presumen. Pero la realidad nos dice que en el primer trimestre del año las violaciones en Extremadura han aumentado casi un 50%, según el Ministerio del Interior. La realidad nos muestra como as campeonas de la Copa de la Reina de fútbol femenino tuvieron que ponerse las medallas ellas solas, porque nadie de la RFEF se dignó ir, después de que su presidente se negara a asistir a tal acto. Esta es la realidad actual, la que muchos se niegan a ver y otros se niegan a que cambie, pero en la que todos siguen preguntándose una y otra vez aquello de «¿Oye, y esto por qué lo haces, si las mujeres ya tienen todos los derechos y están visibilizadas?».

Cartas a la directora