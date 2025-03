Maricón perdido

Comenta Compartir

En el estadio Puskas, los espectadores gritaban a Ronaldo «¡Cristiano, homosexual!». No sé húngaro, es lo que he leído, pero supongo que no le dirían homosexual, le dirían algo como maricón. Si no, sería como cuando un señor muy formal se levantó harto en La Condomina durante un partido y gritó: «¡Arbitro. Fresco!». Homosexual no es insulto en ningún idioma. Pero lo más importante que ha pasado con el portugués ha sido lo de la Coca Cola. En una rueda de prensa el lunes en Budapest, tenía delante dos envases de Coca Cola, los retiró y dijo: «Agua, no Coca Cola». Hala, daño reputacional y bajada en Bolsa. Patrocinas la Eurocopa y la estrella te estrella. ¿Pero a quién se le ocurre poner algo delante que él puede quitar? ¿No tienen gente que lea? En primer lugar, no es extraordinario en un deportista que ya no es un niño y que cuida su alimentación. Y no es la primera vez que hace una alusión a la marca: «Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca Cola y Fanta, y come patatas fritas. Él sabe que no me gusta».

El otro día vi una foto de Laura Borràs comiendo ostras con Coca Cola, que es un poco Joachim Low sacándose mocos en público. Pero como en el independentismo catalán todo es tan raro como en 'La princesa prometida' (un enano, una giganta.) tampoco llama mucho la atención. Confieso. Yo hago el paripé y me tomo las ostras con champán (como Isak Dinesen) o con vino blanco, pero también con Coca Cola. Dame veneno que quiero morir.

Me recordaba Martín Bianchi que cuando Marina Dodero le contó que su amiga Cristina Onassis no se suicidó, que la mató la Coca Cola Light, no pasó nada en Wall Street. Ahora somos maricones perdidos.