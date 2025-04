Comenta Compartir

Los eufemismos son palabras o expresiones que se utilizan cuando alguien quiere evitar que lo que dice suene mal, que pueda molestar o hacer sentir ... vergüenza a quien habla o a quien escucha. Esta es la teoría que estudian en Lengua los alumnos de primaria: eufemismos versus palabras tabú. Se puede asegurar que es un recurso muy socorrido para políticos, unos artistas dando rodeos, tratando de evitar una palabra concreta y de obviar un término que pueda acarrear consecuencias negativas para su propio interés o el de su partido. Los utilizan magistralmente como elemento distractor para el ciudadano de a pie, escondiendo sus verdaderas intenciones y sus actuaciones lesivas. Ejemplos hay para aburrir. En época de Zapatero se aludía constantemente a una «desaceleración transitoria» o «crecimiento negativo» cuando, en realidad, se quería evitar poner de manifiesto una rotunda e indiscutible crisis económica que afectaba a todo hijo de vecino. Mariano Rajoy también hizo uso de este tejemaneje y, donde no quería mencionar siquiera la palabra «rescate», la disfrazaba de «línea de crédito» o «préstamo con condiciones muy favorables». No menos creativa y original fue Soraya Saenz de Santamaría cuando, para anunciar una desafortunada subida de impuestos, la rebautizó como «recargo complementario temporal de solidaridad». El peaje fue en su momento «sistema de tarificación», el toque de queda de la pandemia se convirtió en «restricción de movilidad nocturna» y la fea denominación (para Pablo Iglesias) de «órgano de dirección» pasó a ser «espacio representativo de la voluntad colectiva». Ahora está de moda la «financiación singular para Cataluña». Ya la quisiéramos los extremeños, pero no tenemos cromos para cambiar con Sánchez, cachis…

Cartas al director