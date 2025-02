Montesol no quiere el mercadillo

Comenta Compartir

«¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó el presidente a una ciudadana. «Con que no me joda es suficiente», contestó ella. Esto mismo le hemos ... dicho desde la Asociación de Vecinos Montesol y la Federación Norte (nada, solo unos 20.000 vecinos) al alcalde de Cáceres con el tema de la colocación del mercadillo en la bajada del cementerio, pero no nos ha hecho caso. Ha preferido defender los intereses de los feriantes a escuchar las peticiones de los vecinos argumentando informes técnicos, que se pueden solicitar arbitrariamente buscando un resultado concreto. Somos un barrio olvidado por esta Corporación y se han acordado de nuestra existencia para colocarnos este marrón que no quieren en otros distritos. Para nuestro barrio, el mercadillo no tiene más que inconvenientes, como el corte del tráfico en la subida principal al centro de la ciudad, suciedad y ruido, mucho ruido, que cambiará la tranquilidad del cementerio los miércoles y animará el espíritu de los familiares de un fallecido mientras se completa la incineración y esperan a la puerta del crematorio. Creo que es una medida desacertada y tendrá su justiprecio electoral, cuando, sin tardar mucho, vengan a solicitarnos el voto.

Temas

Cartas a la directora