Gaza: el significado de una nueva ética inhumana

La extrema violencia del ataque de Hamas, como organización terrorista, conllevó a una ola de solidaridad hacia Israel. Pero la intensidad de la posterior destrucción ... en Gaza y el número de víctimas humanas de las represalias israelíes está poniendo de manifiesto cuestiones tanto éticas como políticas en nuestra sociedad contemporánea.

Desde entonces asistimos impasibles a la destrucción sistemática de Gaza, lo que implica un gran fracaso diplomático y el tambaleo de los marcos éticos y políticos internacionales. Ni que decir tiene, al menos es mi opinión, que todo esto refleja una objetiva complicidad, deliberada y estructurada, por parte tanto de las potencias mundiales como de los órganos de las Naciones Unidas, los 'observadores' de los derechos humanos e incluso los juristas, que entre todos fortalecen el cumplimiento de un auténtico genocidio. Como alguien dijo, Gaza es la demostración animada de la cancelación efectiva de las normas universales.

Esta complicidad se ha logrado a través de evidentes canales objetivos y hasta mensurables, como las cesiones millonarias y continuas de armas por parte de Occidente, o por la reiterada obstrucción diplomática, a través de los vetos del propio Consejo de Seguridad bloqueando resoluciones de alto el fuego, o campañas sistematizadas de desinformación sobre datos de mortalidad o de privación de la asistencia humanitaria.

A día de hoy, las víctimas directas superan las 56.000, y de ellas más del 70% son civiles. Pero, ¿son auténticas estas cifras o quizás haya muchas más? Estas cifras representan sólo el impacto inmediato, pero al igual que otras que han sucedido a lo largo de la historia reciente, demuestran que las muertes indirectas ocasionadas por la hambruna, por el colapso de hospitales y por la aparición de enfermedades transmisibles, llegarán a cuadruplicar sistemáticamente este número de víctimas directas.

Así, cuando se aplican estos factores a la densidad de población de Gaza, estimada en 5.791 personas por kilómetro cuadrado y una tasa aguda de inseguridad alimentaria del 92%, las previsiones de mortalidad superan fácilmente las 250.000 personas, lo que representa la aniquilación de un 10% de la población de Gaza.

Existe una maquinaria perfecta de denegación de lo que está ocurriendo, consiguiendo eliminar, de manera sistemática, los datos del Ministerio de Salud de Gaza, e incluso se transmite una oscuridad lingüística, como ocurre con los más de 12.500 niños muertos, según las Naciones Unidas, que se clasifican como 'daños colaterales'.

Esta transformación sistemática del componente ético sirve tanto de instrumento como síntoma de un auténtico abandono moral colectivo. Así estas operaciones militares, con la destrucción no solo de personas sino de un número indeterminado de hospitales, instituciones educativas y viviendas, reflejan una palmaria violación del derecho internacional humanitario. En definitiva, todo está transformando el consentimiento tácito en una participación activa en cuanto a la normalización de tantas y tantas brutalidades.

En todo este entramado, la estructura jurídica internacional, creo que se está enfrentando a un descrédito sin precedentes, por su pasividad e ineptitud. Es manifiesta la capacidad incontrolada de los Estados 'poderosos' que hacen caso omiso de las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia respecto al riesgo de genocidio y llegando a oponerse activamente a la propia Corte Penal Internacional al emitir órdenes de detención contra los responsables. Así, cuando los instrumentos fundamentales como la Convención sobre el Genocidio se hacen inaplicables, a grupos étnicos específicos, bien por obstrucción política o amenazas, cualquier situación se aleja de la realidad y todo pierde su legitimidad.

Se evidencia una incuestionable hipocresía ética que está creando una brecha monstruosa cada vez más profunda y peligrosa, socavando irrevocablemente el papel de Occidente respecto al liderazgo moral. La consecuencia será un mundo donde las 'fuerzas hacen la ley' como doctrina operativa, y donde el derecho humanitario se negociará según la alineación política y quizás lo que sea peor es que el valor de la vida humana se cuantificará explícitamente por el pasaporte que se tiene y por la propia utilidad geopolítica.

Nunca pensé que escribiría sobre Gaza, pero realmente es el símbolo más poderoso de esta nueva ética brutal, una demostración viva de lo que es la impunidad y de lo que representa la anulación efectiva de las normas universales, aplicadas a personas desfavorecidas. La repercusión que todo esto tendrá será el desplome de un sistema global donde la renuncia de la moralidad se normalice y donde el poder ordinario sea el único regulador que permanecerá.

Se ha creado un abismo entre el mundo occidental y gran parte del resto del mundo. A partir de ahora a Occidente le resultará muy difícil dar lecciones sobre derechos humanos. Su falta de credibilidad se verá afectada permanentemente por su participación o colaboración, directa o indirecta, en la destrucción del pueblo palestino y todo ello como reflejo de una evidente pérdida de autoridad ética o moral.