Miro Twitter y veo que María Zambrano es 'trendic topic'. Voy a añadir más palabros. Ayer me dijo la madre de una amiga que se había comprado por el 'Black Lives Matter' dos chalecos en Zara. Pero iba a la filósofa. Pensé que a lo ... mejor se trataba de algunas declaraciones de Carlota Casiraghi. De vez en cuando, además de decirnos que Hedy Lamarr inventó el wifi, nos recuerdan que la hija de Carolina de Mónaco es capaz de hablar de la filósofa nacida en Vélez-Málaga como yo de Locomotoro. Decepción. Se trataba de una María Zambrano directora del programa 'Secret Story' (juro que no he escrito 'reality' para no añadir más 'tonteridas', palabra del malagueño más ilustre). A la pobre la han linchado. Bueno, lapidado con palomitas por, presuntamente, haber favorecido a una concursante. Y yo pensando que se estaba discutiendo sobre 'El hombre y lo divino'. Qué razón tenía María Zambrano (la filósofa): «Escribir es defender la soledad en la que vivo».

