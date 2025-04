María y su memoria histórica

Comenta Compartir

Hacía un calor enorme, como todos los veranos en Cáceres. No era un sitio cómodo, y menos con aquel bochorno y aquellas moscas que se ... adherían a la piel como si fuese un bufet salado por el sudor. La cárcel se iba llenando, primero con los de la capital y luego con los de la provincia. El alcalde, los concejales y sindicalistas eran los detenidos más señalados. Pero también algunos como él, profesionales cuya única significación política era pertenecer a partidos de izquierda. Se mezclaba el miedo con la inseguridad. No se sabía lo que estaba pasando ni lo que podía pasar. No les daban explicaciones, nadie atendía, nadie escuchaba. Aunque entendía que los hubiesen detenido –había sido un golpe de estado de los militares contra la República–, era incapaz de comprender la bajeza moral, la incongruencia, en pleno siglo XX, de encerrar a unas personas honradas simplemente por tener ideas diferentes a las suyas.

Tabaco y comida. El tabaco no podía faltar, relajaba, era un pequeño escape liar el pellizco de picadura con el papel de fumar y luego encender aquel cilindro desigual. Y a la media hora, repetir el rito. La comida era otro punto esencial, era otro momento en el que te considerabas persona, unido a otras personas que te querían. Del tabaco y de la comida se encargaba María. Todos los días, al salir del trabajo, bajaba hasta la cárcel con la tartera de la comida y, si era necesario, algo más de tabaco o un librillo de papel. No la permitían verle, si acaso algún fin de semana en visitas breves. Apenas llevaban de novios un par de años, y sentía por aquel hombre un cariño extraordinario. Estaba enamorada. Pasaban los meses y no había cambios. Rumores, muchos y nada halagüeños. Se sabía de ejecuciones, de paseos y cunetas. Se hablaba de posibles fusilamientos de los allí encarcelados. A María aquellas medio noticias la ponían enferma, pero nunca se atrevió a comentarlas con su novio. Un día se armó de la valentía necesaria para solicitar una entrevista con el comandante. Apasionada como era, rozando la desafección al naciente régimen, le habló de su novio, de sus virtudes como persona, de su honestidad, de su nula peligrosidad y de la injusticia de su prisión. Nunca se supo si el militar se conmovió ante tanto amor en una joven de veinte años, o a que el escritor Reyes Huertas, su padre, ya había intercedido por él, pero lo cierto es que en diciembre lo liberaron. María llegó a casa a mediodía y allí estaba. Delante de sus padres se fundió en un abrazo con su novio y se dieron un largo, intenso y maravilloso beso. María era mi madre. Nunca de pequeños se nos comentó en casa el encarcelamiento de nuestro padre. Quizá para no atemorizarnos, quizá para protegernos. Jamás una palabra de odio ni rencor. Y cuando, ya adultos, me lo contó, al llegar a lo del beso, me dijo, «fue como el de las películas americanas» que en aquella época eran el arquetipo de los besos amorosos y apasionados.

