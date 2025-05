Comenta Compartir

Vaya tela la que tenemos con la feria de día de Badajoz. Yo pienso que la feria de San Juan es una vez al año, ... por lo que me parece fenomenal que la gente que le dé la gana vaya al recinto ferial a comer, a divertirse y a lo que quiera, es una forma de que las casetas y los feriantes ganen. Los bares existen todo el año, no tienen por qué llenarse también en esta semana, tampoco creo que haya tanto dinero como para hacer doblete. Yo sí quitaría los botellones que estropean Feria, Carnavales, Fiesta de los Palomos, etc., no nos quejemos tanto.

Temas

Cartas al director