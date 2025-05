Paisaje urbano y publicidad

Comenta Compartir

Los espacios públicos se han convertido en un medio de comunicación más, igual que la tele o las revistas, esto no es nuevo, ha sido ... así desde el comienzo de la publicidad de medios. Logotipos de marcas que costean rótulos y toldos a cambio de insertar su imagen en ellos, vallas del tamaño de una casa, lonas que tapan edificios y carteles que estampan las paredes de la calle forman parte del paisaje habitual de cualquier ciudad. La publicidad exterior es un tipo de licencia urbanística regulada legalmente por los ayuntamientos, por debajo de la Ley de Comunicación Audiovisual, que dice que como cualquier otra debe ser lícita, no engañosa ni agresiva. Un conjunto de normas y leyes varias que regulan el mensaje y también los formatos. Por ejemplo, en algunas comunidades no se puede poner un anuncio de una bebida alcohólica en una marquesina, o no se puede sobrepasar más de 50 centímetros el grosor de un rótulo encima de un edificio. Pero… ¿y qué más? Casi nada más.

Los diseños de estos anuncios no están estandarizados, si el mensaje y el formato cumplen la ley, se puede utilizar cualquier creatividad en el anuncio. No importa si sabes utilizar Photoshop o no, si es una lona de 45 metros y el diseño es desastroso o si en la valla contigua se anuncia la competencia. Puedes anunciarte. El diseño gráfico no solo es cuestión de gusto: hay pautas compositivas, de espacio, distribución de los elementos… Claro que ¿cómo integramos en el paisaje urbano las identidades de tantas marcas distintas? Es difícil y un poco utópico, pero no imposible. Y mi primera idea sería que, desde el Ayuntamiento de Badajoz, un diseñador gráfico profesional pudiese evaluar y asesorar a estas empresas que quieren anunciarse antes de poner su anuncio en cualquier sitio público, hasta ofrecerles un directorio de diseñadores cualificados para hacer este trabajo por ellos, alimentando el arte de los creativos locales. Supondría ventajas para la ciudad y su paisaje, pero también para la imagen de estas empresas pacenses. Pero ese no es el problema, sino la publicidad exterior que no se retira: las vallas descoloridas, los carteles arrancados por trozos en las paredes y las campañas promocionales en las que la promoción caducó hace meses. La publicidad pasa casi desapercibida para nuestros ojos porque recibimos demasiados impactos comerciales al día, pero cuando sales a otra ciudad y te fijas, entiendes la sensación de abandono que produce esta publicidad pasada en los espacios públicos de Badajoz. Una contaminación visual que hace un flaco favor a la ciudad, ya que, igual que los monumentos, la publicidad exterior puede darle carácter y personalidad a todo el paisaje urbano. No olvidemos que los anuncios son una herramienta muy potente de comunicación, ¿qué mensaje está mandando Badajoz?

Temas

Cartas al director