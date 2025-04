María, Juan, Alberto

La pasada semana acudí al centro de rehabilitación psicosocial gestionado por las Hermanas Hospitalarias de Cáceres. En octubre se conmemora el día de la salud ... mental y desde su dirección organizaron distintas actividades para mostrar su labor, centrada principalmente en la atención a personas con enfermedad mental. Sirven de báculo para todos aquellos que tienen que vivir con la pesada mochila a los hombros de unas patologías psíquicas que implican, además de la enfermedad en sí, una enorme carga de estigma e incomprensión social pese a que estos trastornos afectan, en mayor o menor escala, a un 30% de la población.

La primera lección de aquella nutritiva jornada me llegó en la puerta, cuando una usuaria del centro se dirigió a mí para preguntarme mi nombre y si era nueva. Pensó que no iba de visita sino para participar en alguno de sus programas y terapias. La anécdota fue elocuente: hay una línea delgada, una frontera permeable entre la salud y la enfermedad. Nos sentimos fuertes, válidos, poderosos, soberanos e invencibles hasta que un día nos damos cuenta de la fragilidad puede esperarnos a la vuelta de la esquina. Y entonces es cuando la vida frena en seco y se nos desparrama ese sacrosanto orden de valores por el que entregábamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestras entrañas casi como autómatas.

Estamos los periodistas tan aparentemente a todo que es habitual que nos inviten a jornadas y mesas redondas sobre muy diferentes asuntos, pero esta vez lo que se pretendía no era hablar ni dar una charla, sino escuchar. Y no para hacer un reportaje ni entrevistar a nadie, no para publicar nada, no había grabadora de por medio, sino para contarnos cómo es eso de convivir con la esquizofrenia o el trastorno bipolar, de tener que medicarse a diario para hacer lo básico o de haber tenido que renunciar a placeres como salir con amigos, tomarse unas copas y pasarlo bien, despreocupadamente. O darse de baja en el trabajo para siempre, en ese trabajo tan importante y vocacional. O sentirse siempre bajo el juicio de los demás, cuestionado moralmente ya no por la familia, sino por cualquiera. Y demostrar que tener una enfermedad mental no es ser mala persona ni un potencial asesino.

Las personas que nos detallaron sus vivencias tenían otros nombres, pero podríamos llamarles María, Juan, Alberto, Pablo, Ana, Jorge o Rosa. Añade tú el tuyo. Durante hora y media nos llevaron de viaje a su mundo, nos hicieron partícipes de una realidad dolorosa pero en la que también hay hueco para la luz y la alegría, una felicidad que nada tiene que ver con los simplones lemas de Míster Wonderful, sino que hay que trabajarse, y ellos lo hacen, a conciencia y con el respaldo de un sistema social y asistencial que ya es un derecho irrenunciable más allá de trasnochados conceptos como el de la caridad o la lástima.

Ahora que se decide el futuro de la residencia para personas con enfermedad mental que gestionó Feafes en Cáceres pienso en todos los usuarios cuyo bienestar está en vilo y también en los trabajadores, situados en una difícil encrucijada entre la reivindicación de sus derechos y la obligación moral de brindar unos cuidados sin los que el mundo, sin duda, sería aún más injusto.